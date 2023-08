Pnrr, la preoccupazione di Giani: “Spariranno 900 milioni di risorse”

Firenze, 1 agosto 2023 – Sul Pnrr la preoccupazione della Regione Toscana avanza. Ed è lo stesso presidente Eugenio Giani a non usare mezzi termini. “Sono preoccupato”, dice a margine di un evento a Firenze. “Domani avremo una riunione dei presidenti di Regione e io porterò questo schema che stiamo preparando che esprime forte preoccupazione e contrarietà – dice -. Non è possibile trovarci in questa situazione dopo tanto lavoro fatto nella definizione dei progetti: abbiamo quantificato che sui 7,5 miliardi dei fondi Pnrr per la Toscana ne spariranno circa 900 milioni". Lo ha detto il presidente della Toscana, Eugenio Giani, a margine di un evento a Firenze. "In questi 900 milioni - ha aggiunto Giani - c'è il totale definanziamento di misure importanti come quelle relative all'assetto idrogeologico, ma c'è anche il definanziamento di tutto il sistema delle ciclovie e il parziale definanziamento delle case di comunità, un terzo dei progetti li perderemo per strada, ma non sappiamo ancora quali perché con il ministero non abbiamo avuto possibilità di fare un confronto".

Giani ha poi aggiunto che la Toscana perderà "interventi per la riqualificazione urbana che tocca soprattutto i piccoli centri della Toscana diffusa" e questo "mi dispiace". "Il ministero - conclude Giani - dice che i progetti si immettono nel circuito degli altri fondi statali, ma gli altri fondi statali li avevamo programmati per un'altra serie di interventi. Io esprimo forti criticità sul modo con cui il Governo ha gestito questa fase".