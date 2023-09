Parma, Pitti e Milano interessati a entrare nel capitale di Firenze Fiera

Firenze, 14 settembre 2023 - Fiere di Parma, Pitti Immagine e Fiera Milano hanno presentato manifestazioni di interesse, con requisiti validi accertati, per entrare nel capitale di Firenze Fiera, mentre per una quarta società, di cui non è reso noto il nome, si rende necessario "un soccorso istruttorio". Lo afferma Firenze Fiera in una nota relativa al bando pubblicato nei mesi scorsi, e che aveva la scadenza del 28 agosto per la presentazione delle manifestazioni di interesse. "Si apre adesso la terza fase della procedura - spiega Firenze Fiera - che prevede l'accesso ad una 'data room virtuale' contenente la documentazione relativa all'operazione con la possibilità di svolgere una due diligence, terza fase che si concluderà entro la fine di ottobre".