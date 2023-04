Forum Giovani Pesaro: 500 euro in premio all’ideatore del logo

Pesaro, 5 aprile 2023 – Il Forum Giovani è alla ricerca della sua immagine identificativa: è aperto fino alle ore 23:59 di martedì 18 aprile il concorso per la realizzazione del logo che “verrà utilizzato per il materiale informativo, promozionale, comunicativo e documentale da esso prodotto e che costituirà il simbolo che lo differenzierà dagli altri organi istituzionali, rendendolo immediatamente riconoscibile all’esterno”. Il vincitore del concorso verrà poi premiato con l’importo di 500 euro.

Insediato il 2 febbraio 2023, il Forum Giovani è il nuovo strumento di partecipazione attiva alla vita cittadina, nato per favorire il confronto tra i giovani e le istituzioni. Il suo scopo, è tutelare e promuovere i diritti e gli interessi dei giovani attraverso un’esperienza diretta di vita democratica.

La partecipazione al concorso per la creazione di quello che diverrà il logo ufficiale del Forum Giovani, è aperta a tutti coloro che sono in possesso di adeguate competenze tecniche e artistiche, ed è ammessa sia in forma individuale che in forma associata. Per partecipare, è necessario inviare l'elaborato grafico del logo, il suo manuale d'uso (massimo 3.000 battute spazi inclusi) e il modulo di partecipazione (modello - Allegato A) tramite Pec a [email protected] con oggetto: "DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA CREAZIONE DEL LOGO IDENTIFICATIVO DEL FORUM GIOVANI".

L’ideatore della proposta di logo vincente, giudicata da un’apposita commissione, sarà premiato con l’importo di 500 euro.