Buoni viaggio, come risparmiare 200 euro su taxi e ncc

Firenze, 8 ottobre 2021 – Sono destinati alle categorie più fragili ed esposte al Covid 19 i buoni viaggio che consentono di spostarsi in taxi o con gli ncc 'con lo sconto'. La domanda per ricevere il carnet che contiene i buoni (sono 20, dal valore di 5 euro) può essere presentata fino al 31 dicembre. Ecco come funziona.

A chi spettano I buoni viaggio possono essere richiesti da residenti del Comune di Firenze che abbiano uno dei seguenti requisiti: almeno 65 anni di età, disabilità certificata, stato di gravidanza, essere farmacista, medico, infermiere, Oss e Asa, tecnico o operatore sanitario operante in strutture sanitarie o socio-sanitarie situate sul territorio della Città Metropolitana di Firenze, per l'uso dei trasporti da e verso la sede lavorativa. Il bonus è rivolto anche al personale scolastico docente e non docente delle scuole situate sul territorio della Città Metropolitana di Firenze, per l’uso dei trasporti da e verso la sede lavorativa, agli studenti iscritti in uno degli istituti scolastici presenti sul territorio della Città Metropolitana di Firenze, per l’uso dei trasporti da e verso il proprio istituto scolastico, e ai cassintegrati, anche in questo caso con residenza nel Comune di Firenze.

Il valore di buoni Ogni carnet conterrà 20 buoni viaggio del valore di 5 euro ciascuno, cumulabili. Possono esserne richiesti due, fino ad un massimo di 200 euro di bonus, da utilizzare entro il 31 dicembre 2021. I buoni viaggio sono spendibili per coprire fino al 50% della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a 20 euro per corsa (con importo minimo della corsa pari a 10 euro). Per ogni corsa è possibile utilizzare massimo 4 buoni.

Come si usano Il buono sarà presentato al momento del pagamento, saldando il resto della spesa direttamente al tassista o ncc.

Come richiederli I buoni viaggio possono essere richiesti sul portale buoniviaggio.055055.it. Per l'accesso al servizio sono richieste credenziali Spid o Cns o Cie.Ogni beneficiario, dopo aver aver fatto richiesta dei buoni viaggio e aver ottenuto il proprio ID digitale, riceverà direttamente a casa sua il carnet con i buoni viaggio. Un operatore comunicherà, mediante il canale indicato al momento della richiesta (sms, email, telefono), la data di consegna. Al momento della consegna dei buoni, l'operatore incaricato verificherà che l'ID beneficiario sia corretto e farà firmare al beneficiario la ricevuta di consegna, ritirando la prima pagina compilata del carnet. E' possibile ottenere il secondo carnet di buoni dopo aver ottenuto l'approvazione del primo.