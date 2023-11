Banca Mediolanum fa tappa a Firenze: "Ognuno è protagonista del proprio futuro"

Firenze, 24 novembre 2023 - Ha fatto tappa a Firenze, all'Hotel St. Regis Florence, "Costruisci il tuo futuro", il percorso promosso da Banca Mediolanum per sensibilizzare i risparmiatori sul bisogno di proteggersi dagli eventi avversi. Un'occasione di confronto per comprendere come sarà il nostro domani, anche alla luce dei profondi cambiamenti economici e sociali che stiamo vivendo, e quindi cosa possiamo fare oggi per assicurare il nostro futuro. "Di certo non possiamo eliminare gli ostacoli che si presenteranno nel corso di una vita, ma proteggersi significa poterne limitare gli effetti. Il nostro futuro dipende solo da noi" sottolinea Massimo Doris, amministratore delegato di Banca Mediolanum. Con "Costruisci il tuo futuro" Banca Mediolanum lancia un invito a diventare protagonisti attivi della propria vita e più in generale del mondo. Quattro i macro temi affrontati: il cambiamento climatico, demografia e longevità, intelligenza artificiale e finanza comportamentale.

Al tavolo, moderato da Tonia Cartolano, giornalista di SkyTG24, oltre a Doris, hanno partecipato Edoardo Fontana Rava, direttore servizi di investimento e assicurativi di Banca Mediolanum, Lorenzo Agresti, responsabile commerciale business protezione di Banca Mediolanum, Donatella Bianchi, giornalista, scrittrice, attivista e presidente del Parco Nazionale delle Cinque Terre, Nicola Palmarini, direttore del Nica-UK National Innovation Centre for Ageing, Luca Mazzucchelli, psicologo, psicoterapeuta e imprenditore e Marco Camisani Calzolari, divulgatore scientifico, esperto di comunicazione, consulente del dipartimento della Trasformazione Digitale. "E' necessaria una nuova consapevolezza, oltre a strategie e soluzioni diverse rispetto al passato – sottolinea Doris - Quando pensiamo alla nostra vita dobbiamo pensare a come pianificarla al meglio: sulla base dei nostri desideri e dei nostri progetti, dobbiamo amministrare le nostre risorse con la massima efficienza".

Poi l'amministratore delegato di Banca Mediolanum scende nei dettagli: "Penso agli infortuni sul lavoro, al venir meno di una persona in famiglia, ai problemi legati all'età. Ecco, questi sono alcuni esempi di eventi dai quali "proteggersi" da un punto di vista finanziario o meglio dai loro effetti finanziari". Secondo alcuni studi, l’89,1% ha bisogno di sentirsi un po’ più protetto di fronte al moltiplicarsi dei rischi globali e sociali e di percepire una visione positiva, ottimista, sulle opportunità future legate ai propri progetti, idee, attività. "E' quello che sta cercando di fare Mediolanum – conclude -, aiutare le persone a sentirsi più protette che è un po' il senso della nostra filosofia aziendale: mettere il cliente al centro".