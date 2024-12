Gli Ugos sono tornati, nuovo album e un concerto da tutto esaurito

Firenze, 11 dicembre 2024 – Sono tornati. Con un nuovo album e un concerto in programma da tutto esaurito. Sono gli Ugos, band amatoriale fiorentina che da anni sta riscuotendo un notevole successo tra fan, amici e appassionati di musica e divertimento.

Venerdì 13 dicembre è in programma l’uscita del loro nuovo album dal titolo “Lato A” su tutte le piattaforme digitali. Canzoni inedite su cui la band ha lavorato con la partecipazione di altri artisti del panorama musicale fiorentino, tra cui il cantante e pianista Ruggero.

Grande attesa dei fan per il prossimo concerto di Natale che si terrà venerdì 27 dicembre alla Casa del Popolo di Grassina a Bagno a Ripoli. Una serata organizzata in collaborazione con il gruppo calcistico degli Amatori di Grassina. Gli Ugos si esibiranno portando sul palco canzoni passate, cover e gli inediti del nuovo album. Ad aprire il live un altro artista fiorentino, il rapper Spencer 788. E in chiusura il dj set di Samuele Caroti e Ettore Dilaghi.

"Non vediamo l’ora – commenta il leader della band e bassista Simone Magli – di farvi ascoltare il nostro nuovo album e vi aspettiamo numerosi al Christmas Party. Quest’anno ci saranno tante novità in programma. Che dire, ci vediamo presto. Gli Ugos sono tornati”.