La star di Squid Game ospite del Florence Korea Film Fest

Firenze, 12 febbraio 2024 – È da molti anni ormai che il cinema coreano ha varcato i propri confini nazionali trovando spazio anche sugli schermi occidentali. Pensiamo ad esempio a Parasite, che agli Oscar 2020 vinse addirittura quattro statuette, diventando un fenomeno mondiale. Gli appassionati quindi sapranno sicuramente apprezzare il Florence Korea Film Fest, la manifestazione che porta a Firenze il meglio del cinema sudcoreano dal 21 al 30 marzo. Ospite speciale della 22° edizione sarà l’attore Lee Byung-hun, 20 film all’attivo e protagonista in 5 serie tv di successo, tra cui quella dei record Squid Game. Per approfondire la carriera straordinaria dell’attore, è prevista anche una masterclass dedicata e la proiezione di quattro film: Concrete Utopia, che inaugura il festival, è un survival thriller, terzo incasso maggiore dell'anno in patria, in cui Byung-hun interpreta il protagonista in una Seul praticamente rasa al suolo da un terremoto dove infatti un solo grattacielo è rimasto in piedi, Bittersweet life del 2005 che sarà proiettato il 28 marzo alla sua presenza, Once in a Summer (2006) e Masquerade (2012), kolossal in costume dove l’attore interpreta il tirannico re Gwanghae.

“Siamo felici di ospitare anche quest’anno al Florence Korea Film Fest uno dei nomi di punta del panorama cinematografico coreano come Lee Byung-hun: una giovane promessa del jet-set internazionale che il festival ha deciso di omaggiare con la proiezione di quattro film. Il festival continua così il suo percorso più che ventennale, in particolar modo quest’anno, anniversario dei 140 anni delle relazioni tra Italia e Corea”, ha spiegato il direttore artistico Riccardo Gelli.