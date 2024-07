Fra realtà virtuale e danza con Site Dance nel programma dell’Estate Fiorentina

Firenze, 16 luglio 2024 – Site Dance, la rassegna di danza contemporanea itinerante, giunge alla quinta edizione, attraversa i quartieri fiorentini e si estende al di là del perimetro cittadino, fino a Vaglia e Lastra a Signa.

La direzione artistica della rassegna è di Simona Bucci e Marika Errigo, della Compagnia degli Istanti/Compagnia Simona Bucci. Il progetto è realizzato nell’ambito dell’Estate Fiorentina 2024 con il contributo del Comune di Firenze, della Città Metropolitana di Firenze e Fondazione CR Firenze.

Il prossimo appuntamento è alle Murate Art District mercoledì 17 luglio alle 18 con Margherita Landi e la nuova produzione, Riflessi di tremenda presenza, con cui la coreografa rende omaggio a Rainer Maria Rilke e all’invisibile, ispirandosi alle Elegie Duinesi, e approfondendo il suo lavoro come Xr artist. La coreografa sviluppa un approccio al corpo che passa dal visore VR, per metterla in diretta comunicazione con i danzatori Nicola Cisternino, Agnese Lanza e Luca Zanni, coinvolti nel processo attraverso il sistema del “Landi’s Cube”.

Il sistema si ispira al cubo di Laban, al cubo di Rubik e al gioco del Twister ed è un modo giocoso per coinvolgersi direttamente in una forma di comunicazione non verbale tra il coreografo e i danzatori. Utilizzando la Mixed Reality, Margherita Landi costruisce un linguaggio visivo che offre la possibilità di dirigere il lavoro in tempo reale, senza limitare la libertà creativa dei performer. Crea così un dialogo che avviene in scena in tempo reale, una pratica discorsiva tra coreografa, performer e apparato, in cui non vi è gerarchia ma collaborazione. Il visore di Realtà Virtuale diventa qui la soglia tra visibile e invisibile.

Gli spettacoli sono gratuiti ma la prenotazione è fortemente consigliata, per ulteriori informazioni e per prenotarsi:

+39 340.1369666/ +39 351.8097166 –[email protected]/ www.compagniadegliistanti.it