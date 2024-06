Spiragli, il teatro itinerante fra carcere e città

Firenze, 26 giugno 2024 - Seminare relazioni. Aprendo spiragli di luce per squarciare le tenebre della solitudine e dell'isolamento: è la visione comune che illumina il cammino artistico e professionale del gruppo di attori e operatori culturali di Interazioni Elementari, la compagnia teatrale fondata nel 2017 da Claudio Suzzi. Costruire ponti condividendo con i quartieri della città percorsi di crescita e conoscenza delle marginalità sociali è il cuore del laboratorio annuale di arti performative "La Piccola Accademia degli Stupori", e l'anima della sesta edizione del festival di arte itinerante "Spiragli. Teatri dietro le quinte": due appuntamenti rivolti ai minori e giovani adulti detenuti nell'Istituto Penale "G.Meucci".

La rassegna di questa stagione - tutti gli eventi sono ad ingresso libero su prenotazione - si apre venerdì al Centro GAV (Via Gran Bretagna,48) con una gustosa anteprima in compagnia del Radio Oblivion dj set, ed entra nel vivo tra l'1 e il 2 luglio al Lavoratorio (Via Giovanni Lanza, 64/A) con il workshop "Il tartufo di Molière", tenuto da uno degli ospiti più attesi, l'attore e regista teatrale Michele Sinisi, protagonista mercoledì 3 alle Ex-Leopoldine della prima regionale del suo spettacolo "La simpatia di tutte le cose", un viaggio tra forme immaginate e aneddoti di vita vissuta.

Si articola su tre giorni invece la visita della pedagoga e regista cubano-colombiana Mérida Urquìa, fondatrice dell'Associazione Culturale "Mi Companìa Teatro": l'artista arriva alla Casa delle Donne martedì 2 per la conferenza "Teatro e violenza in Colombia" insieme a Claudia Stella Rodriguez - rappresentante di "Fasol, Fondo colombiano di solidarietà per le vittime di giustizia e i loro familiari" - si sposterà alla sala delle Ex Leopoldine tra il 2 e il 3 per il workshop in lingua spagnola con traduzione simultanea "Mi cuerpo, mi sangre y otro yo", sino a raggiungere giovedì 4 gli spazi di MAD - Murate Art District, dove andrà in scena la storia di amore e testimonianza "Flor de Marmol", per la regia di Else Marie Laukvik, fondatrice con Eugenio Barba dell'Odin Teatret.

Nel weekend, Claudio Suzzi si esibisce sul palco del Centro GAV con la performance "Radio Oblivion", su musiche di Sergio Zanforlin, mentre il 12 luglio presso l'Istituto Penitenziario Minorile G.Meucci, la sua compagnia restituirà "Il viaggio dell'eroe", il risultato del laboratorio teatrale svolto nel carcere tra l'autunno e la primavera del 2024 nell'ambito del bando "Spettacolo dal vivo" finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio. Gran finale con dj set previsto domenica 13 al Giardino della Catena del Parco delle Cascine.