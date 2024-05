Lumen, grande festa per l'inizio della stagione estiva

Firenze, 30 maggio 2024 - Innovazione e comunità. Sono le stelle polari che illuminano il cammino dell' associazione Icché ci Vah Ci Vole, impegnata nel recupero e nella riqualificazione di spazi urbani attraverso la sperimentazione artistica e musicale: non fa eccezione il Lumen, da tre anni uno dei presidi culturali più importanti di Firenze Sud, situato nel cuore del Parco del Mensola. L'ex-area abbandonata è stata riconvertita attraverso il finanziamento del Comune di Firenze - 283 mila euro nel triennio - in un luogo di incontro e socialità, con un palco al centro, due serre - Main Stage e Sala - ripulite, abbassate e spianate, una terza allestita come orto urbano per la vendita di prodotti stagionali, e la quarta - Jungle stage - dedicata agli eventi notturni.

La festa di inaugurazione che prende il via stasera si apre con due nomi celebri del panorama queer, Piuttosto che, alias Pierluca Mariti, comico trentenne molto attivo sui social, e Ava Hangar, nome drag di Riccardo Massidda, distintasi per le performance ricche di carisma e talento nel corso della prima stagione di Drag Race Italia. Dalla Riviera Romagnola, arriva domani sera in città il collettivo musicale romagnolo dei Falafel Fazz Familia, che faranno da apripista ai djs/producer provenienti dal Regno Unito Kahn & Neek e Commodo.

La quattro giorni prosegue sabato con il seminario sulle tecniche di camperizzazione di un van tenuto da Lofo.io e il laboratorio per adulti tra yoga e arteterapia organizzato da Michela Camilli e Paola Banchi, presenti anche il giorno dopo; a seguire, un altra notte danzereccia grazie alla consolidata partnership con Lattexplus, che porta in console Elisa Miglionico, attiva nel mondo dell'elettronica e del clubbing nazionale, e TSVI alias Guglielmo Barzacchini, protagonista indiscusso della scena rave underground londinese. Domenica sera, spazio infine alla band di Tommi Agnello & The Giant Tubes, che presentano Blue Tea e Linda & The Off Key. Tra gli altri appuntamenti di giugno, sono attesi la terza edizione della Queer Week - prevista dall'11 al 16 - la Bosconi Fest 2024 - in programma il 21 - nel segno dell'elettronica, il Festival del Gelato con Badiani, dal 28 al 30.