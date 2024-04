“Incontri ravvicinati tra scienza e cinema” alle Oblate

Firenze, 2 aprile 2024 – Appuntamento giovedì 4 aprile (ore 21) alla Biblioteca delle Oblate (via dell’Oriuolo 24) con Caffè-Scienza e la presentazione del libro “Incontri ravvicinati tra scienza e cinema”. Saranno presenti gli autori: Marco Ciardi e Andrea Sani, con Alberto Becattini e la moderazione di Paolo Tozzi.

Quale immagine della scienza emerge dal cinema di finzione? In che modo i film presentano la figura dello scienziato? I disegni animati possono contribuire alla divulgazione di importanti teorie matematiche, o far riflettere sul ruolo della tecnica e sulle problematiche ambientali? Qual è stato l’apporto degli scienziati alla realizzazione di celebri pellicole di fantascienza? A queste e ad altre domande cercherà di rispondere l'incontro, attraverso una serie di film in grado di suscitare l’interesse per determinate questioni di carattere scientifico o di storia della scienza.