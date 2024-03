Firenze, al via visite guidate gratuite al Fondo Oriana Fallaci

Firenze, 2 marzo 2024– Visite guidate al Fondo Oriana Fallaci. Le organizzano la Biblioteca della Toscana e l’Archivio storico del Consiglio Regionale. Grazie alla donazione di Edoardo Perazzi, nipote ed erede universale di Oriana Fallaci, il Consiglio regionale ha acquisito un importante Fondo documentale costituito da materiale librario e archivistico, oltre a oggetti, appartenuti alla scrittrice. Le visite sono gratuite e organizzate in gruppi composti da massimo 25 persone. Si svolgono alle ore 15:30, il primo appuntamento è per giovedì 7 marzo prossimo. Seguiranno altre visite giovedì 6 giugno e giovedì 24 ottobre. Le visite guidate sono a cura di Katia Ferri, responsabile Servizi della biblioteca della Toscana, Elena Michelagnoli, responsabile Gestione della biblioteca della Toscana, Monica Valentini, responsabile dell’Archivio storico del Consiglio regionale della Toscana”. La singola visita dura circa un’ora e mezza: inizia dai locali della Biblioteca (piazza dell'Unità italiana 1) e prosegue nei locali dell’Archivio storico (via Cavour, 2). Prenotazione obbligatoria dalla procedura online https://www.consiglio.regione.toscana.it/biblioteca/PrenotazioneFondoFallaci/ . Inizio del percorso presso la Biblioteca della Toscana qualche minuto prima dell'inizio della visita. Occorre presentarsi in portineria con un documento di identità valido.

