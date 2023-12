Elodie a Firenze: il concerto e l’attesa, sarà show al Mandela Forum

Firenze, 4 dicembre 2023 – La sua tournee approda a Firenze. Elodie è di scena martedì 5 dicembre alle 21 al Mandela Forum per un concerto in cui l’attesa è già alle stelle. Fan di più generazioni affolleranno l’impianto fiorentino per una serata che si preannuncia da ricordare.

Intanto per lo show particolarmente imponente, con un maxi impianto di suoni e luci. Per quanto, sul sito della rivendita ufficiale dei biglietti, Ticketone, ci siano ancora dei tagliandi a disposizione, gli ultimi. “Elodie Show 2023” il titolo del tour.

Elodie, 33 anni, romana, è sempre più sulla cresta dell’onda. Solo gli ascoltatori mensili su Spotify sono tre milioni, mentre il canale ufficiale di youtube è sopra i 500 milioni di visualizzazioni. E a Firenze Elodie non deluderà i suoi fan: sul palco i successi di sempre e i brani del nuovo disco, “Red Light”.

Lo scorso maggio la “prima” della tournee al Forum di Assago. Un grande momento, un po’ un punto d’arrivo per la cantante che sognava un luogo del genere dove esibirsi. Adesso Firenze. Nello show c’è un corpo di ballo composto da undici ballerini. Otto invece gli elementi della band che la accompagnano nelle canzoni tra batteria, basso, chitarra.

Ci saranno tante atmosfere disco. Non è un mistero che l’ultimo album occhieggi al mondo del clubbing per le sonorità che esprime. Si ballerà dunque al concerto di Elodie. Ogni show sarà unico anche nei costumi, per cui nella tappa fiorentina indosserà abiti inediti.