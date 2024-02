Alluvione in Toscana, in Consiglio regionale presentato il docufilm 'Casca il cielo'

Firenze, 13 febbraio 2024 - La paura, quando la notte del 2 novembre, nella piana fiorentina, strade, case, capannoni vengono travolti da un’ondata di fango. Il dramma e la perdita di persone, oggetti, memoria, decenni di lavoro.

E poi la difficile fase della ripartenza. A raccontarli il docufilm ‘Casca il cielo’, dei registi Lorenzo Garzella e Roan Johnson, interamente finanziato dal Consiglio regionale, attraverso immagini e testimonianze di chi è stato colpito da quella tragedia. L’opera è stata presentata questa mattina nell’auditorium Spadolini di palazzo del Pegaso: oltre ai due registi toscani, sono intervenuti Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale; Andrea Tagliaferri, sindaco di Campi Bisenzio; Fabrizio Larini, presidente di Anec (Associazione Nazionale Esercenti Cinema) Toscana; Gianni Pini, presidente del comitato ‘Toscana & Friends. Ricominciamo’; Cristiano Biancalani, provveditore della Misericordia di Campi Bisenzio, e gli alunni della sede associata del liceo ‘Enriques Agnoletti’ di Campi Bisenzio.

Il presidente Mazzeo ha sottolineato che il docufilm “dà il senso della violenza dell’acqua che ha colpito il territorio in quelle poche ore. Dovremmo portarlo dentro le scuole, perché le ragazze e i ragazzi continuino a sentirsi vicini alle popolazioni colpite, a fianco delle quali sono intervenuti in prima linea durante la fase emergenziale dei soccorsi”, Garzella ha sottolineato l'ascolto “delle storie delle persone coinvolte in prima persona”, Johnson ha affermato che l'obiettivo era anche “riprendere le memorie e i ricordi perché questa è anche una storia di oggetti che avevano un valore per il vissuto personale, che è stato spazzato via”.