Tutto pronto per il concerto degli Ugos a San Polo

Firenze, 26 giugno 2024 – Tutto pronto per un’altra grande serata di musica e divertimento. Venerdì 28 giugno a San Polo in Chianti torna l’atteso concerto degli Ugos, band amatoriale fiorentina che da anni riesce ad attrarre un grande pubblico tra amici e tanti fan.

L’appuntamento, come nei precedenti live, torna nella piazza di San Polo davanti al ristorante trattoria Sotto L’Arco. L’evento è organizzato in collaborazione con il gestore del locale Matteo Galluzzo che da anni si impegna a portare avanti eventi musicali e ricreativi a San Polo. Quest’anno sarà presente anche Pizza On Tour, i cui ragazzi prepareranno pizze e molto altro fino a tarda notte per il grande pubblico atteso.

Alle ore 19 previsto l’inizio dell’evento, con un piano bar che accompagnerà la serata e la cena davanti al ristorante Sotto L’Arco. Alle 22 il concerto degli Ugos, che sarà seguito dalla silent disco di Ettorino e Ciacci Dj. Al pubblico saranno date gratuitamente delle cuffie per ascoltare i brani che i dj suoneranno dopo il concerto della band.

"Sarà un’altra grande serata di musica e divertimento – commenta il bassista e leader della band Simone Magli –, attendiamo anche quest’anno tantissime persone pronte a cantare e ballare insieme a noi per tutta la notte”.