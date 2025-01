Al Teatro delle Arti di Lastra a Signa in scena “Il Mercante di Venezia – Senza rimedio”

Lastra a Signa, 24 gennaio 2025 – Al Teatro delle Arti va in scena “Il Mercante di Venezia – Senza rimedio”, adattamento dell’opera di William Shakespeare a cura di Filippo Frittelli, che firma anche la regia. Lo spettacolo, prodotto dalla compagnia fiorentina Underwear Theatre, verrà proposto al pubblico in un’unica data, giovedì 30 gennaio alle ore 21. Alla base di questa rilettura si ritrova il potente contrasto etnico-religioso fra il mercante cristiano Antonio e l’usuraio ebreo Shylock, un tema di drammatica attualità in un momento storico segnato da nuove tensioni internazionali. Ambientato nella Repubblica di Venezia all’apice del suo splendore commerciale, il testo shakespeariano mette in scena un conflitto che oggi acquisisce risonanze profonde, facendo riflettere sulla convivenza fra culture diverse. Nel suo adattamento, Frittelli sceglie di accentuare gli aspetti più stereotipati dei personaggi e delle vicende – commerciali e amorose – per dare vita a una pièce pungente, in cui il sottotitolo “senza rimedio” (ispirato alla poesia di Alessandro Azzario) sembra sottolineare l’inevitabilità di certe dinamiche umane. Le musiche dei Subsonica fanno da contrappunto a questa messa in scena moderna, che non rinuncia a uno sguardo critico sulla realtà contemporanea. “La produzione nasce da un laboratorio avviato nel 2024 e presentato – spiega Frittelli - , in una prima veste itinerante, durante l’Estate Fiorentina dello stesso anno. Adesso, finalmente, Il Mercante di Venezia – Senza rimedio approda al Teatro delle Arti nella sua versione definitiva, con un cast composto da Federico Tassini, Riccardo Storai, Giorgia Stornanti, Ettore Petrioli.” Underwear Theatre è una compagnia di teatro contemporaneo fiorentina che da anni sperimenta nuovi linguaggi, con l’obiettivo di portare la drammaturgia oltre i confini del mero intrattenimento o dell’élite culturale. In tal senso, lo spettacolo si propone come un’occasione di riflessione, senza rinunciare a momenti di leggerezza e coinvolgimento per il pubblico. Info: 334 9070095.