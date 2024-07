500 persone in Piazza Ognissanti a Firenze per la cena a favore dell’Att

Firenze, 3 luglio 2024 - Ieri, 2 luglio, la piazza fiorentina di Ognissanti ha ospitato la "Cena sotto le Stelle" organizzata dall’Associazione Borgognissanti a favore dell’Associazione Tumori Toscana. Più di 500 persone, si legge in una nota, hanno risposto, con grande entusiasmo e partecipazione, all’appello per sostenere i malati di tumore curati a casa gratuitamente dall’Att. A fare gli onori di casa Fabrizio Carabba, presidente dell’Associazione Borgognissanti, insieme a Giuseppe Spinelli, presidente dell’Att. Per l’occasione Sara Funaro, sindaca di Firenze, ha portato il suo saluto a tutta la piazza. Presenti fra gli altri anche Stefania Saccardi, vicepresidente della Regione Toscana, Giovanni Francesco Adamo, comandante dell’Istituto di Scienze Militari Aeronautiche e Guillaume Rousson, console generale di Francia a Firenze. I fondi raccolti durante la Cena saranno destinati al progetto over 70 dedicato agli anziani malati di tumore.

"Il 64% dei circa 365.000 nuovi casi di tumore che si registrano ogni anno in Italia – ha spiegato Spinelli - riguarda persone sopra i 70 anni, il cancro si potrebbe quindi definire anche una malattia della terza età. Nell’anziano si riscontrano spesso altre patologie, talvolta croniche, depressione, disturbi cognitivi; inoltre i farmaci assunti possono interferire con le cure anticancro. Da qui la necessità di proporre un approccio mirato che tenga conto delle esigenze specifiche di malati doppiamente fragili, per l’età e per la malattia". La serata è stata condotta da Kagliostro con Letizia Dei che si è esibita anche come cantante, presentando una canzone del suo nuovo album. Il Duo Ariadna ha dato vita a spettacoli di danze con hula hoop luminosi e performance di fuoco a terra. “La cena in piazza Ognissanti è ormai un appuntamento che richiama ogni anno tantissime persone, animate dal desiderio di dare una testimonianza di solidarietà concreta – ha concluso Spinelli -. Ringrazio Fabrizio Carabba, i partner, le istituzioni e tutti gli ospiti che anche quest’anno si sono stretti in un forte abbraccio attorno ai malati di tumore e alle famiglie”.