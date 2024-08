25° Festival Internazionale delle Orchestre Giovanili

Firenze, 1 agosto 2024 – Si svolgerà domani sera alle 20.30 in Piazza Signoria, sotto la Loggia dei Lanzi, in Piazza della Signoria, il concerto della formazione giovanile tedesca Jung Bläserphilharmonie Ulm, sotto la direzione di Josef Christ. L’Orchestra di fiati giovanile è pluripremiata a livello internazionale, vincitrice del sesto World Youth Music Festival di Zurigo, del German Orchestra Contest di Wuppertal, del Concorso internazionale per orchestre di Fiati di Hildesheim e di Ulm, è ospite in molte trasmissioni televisive della Germania e impegnata in numerose tournée, dagli Stati Uniti al Sudafrica, dalla Cina all’Australia. Nello specifico, il programma fiorentino si apre con Gold Rush! di Shin’ya Takahashi, ispirato alla corsa all’oro che, dal 1848, ha interessato le terre della California e dell’America occidentale, dominato dallo spirito dell’avventura e da momenti sognanti vibranti di passione. Takahashi passa il testimone a Jones Barnes con l’esecuzione delle sue Fantasy Variations on a theme by Niccolò Paganini, omaggio al grandioso virtuoso italiano del violino. Il brano, costruito sul Capriccio n. 24 del musicista genovese, comprende venti variazioni affidate alle diverse sezioni dell’orchestra di fiati. Fu commissionato a Barnes dal Colonnello John Bourgeois per la United States Marine Band ed eseguito nel 1988, a Indianapolis, in occasione della Convention nazionale degli Educatori musicali. Rimaniamo in Italia con il Cigno di Busseto, Giuseppe Verdi e i suoi Ballabili dall’atto III del Macbeth. L’opera, composta nel 1847 per il Teatro fiorentino della Pergola e tratta dall’omonima tragedia shakespeariana, viene ampliata con la sezione delle danze per la versione francese, qui riproposta nell’arrangiamento di Eiji Suzuki. Dal melodramma al musical con Leslie Bricusse ed Anthony Newley, autori di Feeling Good! per The Roar of the Greasepaint del 1965, disco di platino ottenuto in Italia e nel Regno Unito e disco d’oro in Danimarca per le migliaia di copie vendute. L’Orchestra di fiati si cimenterà nell’esecuzione di Sir Duke di Stevie Wonder, singolo del 1976, tributo a Duke Ellington, inserito nell’album Songs in the Key of Life, qui nell’arrangiamento di Naohiro Iwai. A chiudere il concerto d’estate della formazione giovanile tedesca sarà l’esecuzione di Songs of the Wizz del trombettista e cantante Quincy Jones, collaboratore di Lionel Hampton, Dizzy Gillespie, Frank Sinatra e Sarah Vaughan, celebre per le sue colonne sonore. Il Festival, organizzato dall’Associazione Festival Orchestre Giovanili, anche in questa sua nuova edizione, è cofinanziato dall’Unione Europea e rientra nell’Estate Fiorentina 2024. Ingresso libero e gratuito. Info: www.florenceyouthfestival.com