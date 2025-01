Vita, prima di tutto. Omaggio a don Giulio

Giornata per la Vita e memoria di don Giulio Facibeni. Oggi è un venerdì significativo per la Chiesa fiorentina e per la famiglia della Madonnina del Grappa. In occasione dell’onomastico di don Giulio Facibeni, il fondatore dichiarato Venerabile da Papa Francesco, l’Opera Madonnina del Grappa, nell’anno del Centenario, "invita ad un momento di memoria e riflessione tutti coloro che desiderano condividere il suo impegno e percorso" come recita una nota. Oggi alle 19 nella Cappellina dell’Opera, in via delle Panche 28, la celebrazione della Messa in memoria di don Giulio con l’invito a "tutti ad unirsi a questo importante momento di preghiera e raccoglimento, da cui ripartire per consolidare il nostro legame con l’Opera nello spirito di don Facibeni".

Domani mattina, a Casa Caciolle, in via don Corso Guicciardini 5, a partire dalle 9, un’intera giornata di riflessione e approfondimento sul tema “Carcere e Territorio”, con il racconto di testimonianze al mattino e, dopo un momento conviviale in fraternità, uno spazio di condivisione attraverso workshops nel pomeriggio, con la conclusione prevista alle 17.

“Trasmettere la vita, speranza per il mondo“ è invece il tema della serata che si svolge a Spazio Reale (San Donnino). Un evento organizzato dall’arcidiocesi di Firenze, attraverso il Centro diocesano di pastorale familiare, dal Movimento per la vita e dal Centro di aiuto alla vita. Dalle 19 sarà disponibile un’apericena a buffet. Alle 21 l’incontro con Carlo Bellieni, pediatra e neonatologo, autore del libro “I primi mille giorni d’oro“, ed Anna Bonetti, volontaria Cav, autrice del libro “Inattesa“. "Per il mondo - racconta Anna - sono nata diversa. Una diagnosi prenatale poteva decidere se dovevo vivere oppure no. Eppure, nonostante la mia sordità, amo infinitamente la mia vita. Forse più difficile, ma non per questo meno degna di essere vissuta". Il libro di Carlo Bellieni (professore di neonatologia all’università di Siena) invece offre risposta a tanti dubbi e domande che affliggono genitori, o aspiranti tali. L’incontro può anche essere seguito in streaming sulla pagina facebook della pastorale familiare di Firenze.