Firenze, 24 aprile 2018 - Si è avvicinato a due ragazzine di 14 anni e ha cercato di convincerle a fare sesso; ma quando le minorenni sono scappate, le ha inseguite spogliandosi e mostrando i genitali. Per questo un cittadino marocchino di 30 anni è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di atti osceni, adescamento di minori e tentata violenza sessuale.

E' accaduto ieri, nel tardo pomeriggio, a San Casciano Val di Pesa. Il 30enne, che appariva ubriaco, è stato portato in caserma dove ha dato in escandescenze scagliandosi contro i militari che sono riusciti a bloccarlo con non poche difficoltà. Ora si trova nel carcere fiorentino di Sollicciano.