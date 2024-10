Violenza di genere. Educazione affettiva col Teatro delle Donne

Un modo non violento di rapportarsi all’altro e di gestire i propri affetti. ’L’educazione sentimentale: azioni di contrasto alla violenza di genere’ è il titolo della rassegna organizzata dal Teatro delle Donne per il cartellone dell’Autunno Fiorentino. In programma spettacoli, laboratori, letture, corsi di teatro per adulti e adolescenti. In tutto 38 appuntamenti (quasi tutti a ingresso libero), che avranno come palcoscenico teatri, scuole, biblioteche, centri giovani e altri spazi dei Quartieri 1, 4 e 5 di Firenze, a conferma del rapporto stretto tra il Teatro delle Donne e il territorio. Il primo spettacolo va in scena domani (ore 21, ingresso libero) al Centro Giovani Sonoria dove Flavia Pezzo e Massimo Bevilacqua propongono ’Ismene’ della Compagnia Krypton. Tratto da uno dei 17 monologhi drammatici contenuti in ’Quarta dimensione’ del poeta greco Ghiannis Ritsos, ’Ismene’ parte dal mito greco e arriva alle viscere della contemporaneità. Lo spettacolo diventa così un inno alla vita, alla forza femminile, al coraggio, quali che siano le prove che le donne devono affrontare nei contesti familiari, sociali e economici contemporanei. Fulvio Cauteruccio nella sua regia unisce la parola con la musica di grandi artisti, dai Depeche Mode ai Cccp e Csi, da Johnny Cash a Edith Piaf e Nancy Sinatra, in un lavoro che diviene una sorta di ’opera rock’ dove le sonorità di chitarre e sintetizzatori si intersecano con le parole più antiche e universali del mondo.

Sempre al Centro Sonoria, il 24 ottobre (ore 21, ingresso libero), approderà ’La merce più preziosa’, fiaba sospesa tra l’orrore della Shoah e il desiderio di maternità che vede protagonisti Sofia Diaz, Antonio Fazzini e Claudia Della Seta. Il 25 ottobre al Teatro delle Spiagge (ore 19, ingresso libero con aperitivo) sarà la volta della lettura scenica di Angela Antonini tratta da ’Mujeres’, ultimo libro di Eduardo Galeano. Angela Antonini sarà protagonista anche di ’Guerrilla Girl - L’arte di comportarsi male’ dal 23 al 30 novembre alla Limonaia di Villa Vogel. Info: 055.2776393 o www.teatrodelledonne.com.