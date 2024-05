Viaggio tra i luoghi della memoria. Dal Chianti ai campi di sterminio

In pellegrinaggio sui luoghi della memoria, I Comuni di Greve in Chianti, San Casciano e Barberino Tavarnelle hanno aderito all’iniziativa organizzata dalla sezione fiorentina dell’associazione ex deportati (Aned). Un viaggio per visitare i lager presenti in Germania, Austria e Italia. Delle centinaia di partecipanti sono una ventina i comuni dell’area fiorentina che hanno preso parte al viaggio con gli studenti delle scuole superiori, accompagnati da Matteo Mazzoni direttore dell’Istituto storico Toscano della Resistenza e dell’Età contemporanea, dalla storica Giada Kogovsek e da Sasha Volpi. Le delegazioni chiantigiane hanno visitato i campi di concentramento di Dachau, Ebensee, Gusen, il Castello di Hartheim e il campo di Mauthausen. Il programma del viaggio ha previsto anche la cerimonia internazionale di Mauthausen in occasione del 79° anniversario della Liberazione del Campo e nella tappa conclusiva la visita alla Risiera di San Sabba a Trieste. Gli amministratori chiantigiani hanno ringraziato tutti i volontari dell’Aned di Firenze con il presidente Lorenzo Tombelli, i vice Alessio Ducci e Tiziano Lanzini e i consiglieri Melania Acciai, Riccardo Pierini, Tamara Tagliaferri, Giulia Romagnoli, Francesca Guidelli, Paola Caridi, Carla Brotini, Fabio Fabiani, Luigi Dionisio, Antonietta Curcio Sodi, Laura Giolli.

Andrea Settefonti