Via Raffaello . Ecco il nuovo fontanello

Dal pomeriggio di ieri è in funzione il nuovo fontanello di acqua pubblica che è stato realizzato ai giardini di Via Raffaello Sanzio. La nuova struttura eroga acqua liscia e gasata e serve tutta la zona del quartiere di Mezzana. L’opera è stata finanziata grazie all’ottenimento di fondi Pnrr per la cifra di 60mila, destinati anche alla riqualificazione della zona verde del parco circostante e all’inserimento di un nuovo scivolo nell’area gioco. Infatti oltre al nuovo fontanello, l’intera area verde è stata arricchiti con nuovi giochi per rendere il giardino maggiormente utilizzabile. La struttura si aggiunge a quelle già presenti sul territorio del comune: a Pontassieve, in zona Villini, a Molino del Piano, a Montebonello ed a Sieci. Si stima che negli ultimi anni, dopo l’installazione dei vari fontanelli, siano state quasi quattro milioni le bottiglie di plastica risparmiate. L’installazione di questa struttura nasce così anche dall’utilizzo crescente da parte dei cittadini, testimoniato anche dal consumo medio che supera i mille litri al giorno nelle strutture presenti.

L.B.