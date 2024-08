Via Grandi. Monta la protesta per l’erba alta

Erba alta lungo in marciapiedi in via Grandi, via Fratelli Rosselli, via Buozzi e via dello Scalo, a Signa. A protestare sono i residenti della zona. "Da circa un anno nessuno taglia più l’erba in questa area – spiegano alcuni cittadini – e siamo praticamente invasi. Per diversi mesi ci siamo organizzati fra vicini, eliminando noi la vegetazione a turno, per restituire decoro alle varie vie. Ora però tanti si sono stancati: d’altronde non è giusto che debbano essere i residenti a occuparsi della manutenzione di una strada pubblica". Ma da quando il vicinato ha interrotto i tagli volontari, la situazione è precipitata. "Durante l’estate – spiegano ancora i residenti - l’erba è cresciuta molto per poi seccare a causa della siccità. In un punto è nato anche un fico, che ora è più alto di una persona: oggi camminare sui alcuni marciapiedi è praticamente impossibile". Fra l’altro, le vie indicate sono tutt’altro che secondarie.