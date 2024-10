Verstappen lancia il Mugello: "E’ una pista bellissima. Tappa fissa del Mondiale"

Autorevole endorsement per il futuro del circuito del Mugello nel campionato mondiale di Formula 1. Il tre volte campione del mondo Max Verstappen (pilota Red Bull), ospite del vodcast di Pirelli dedicato al più celebre degli sport motoristici ha descritto quella di Scarperia come "una pista con una sequenza di curve velocissime". Verstappen nei primi giorni di Ottobre, insieme al padre Jos e a Thierry Vermeulen, è sceso in pista al Mugello con il suo team ‘Verstappen.com racing’ per testare alcune vetture Gt3 che parteciperanno il prossimo anno alle competizioni internazionali, tra cui la Ferrari 296 Gt3, l’Aston Martin Vantage e l’Audi R8. La prima puntata della serie di video "Box box box", ha avuto come protagonisti, insieme a Verstappen, il direttore del dipartimento monoposto per la Federazione internazionale dell’automobile, Nikolas Tombazis, e il team principal della McLaren di Formula 1, Andrea Stella. E il campione della Red Bull alla domanda su quale pista vorrebbe nel calendario della Formula 1, ha risposto: "Il Mugello, per le sue curve veloci. Rispetto a tanti circuiti ‘stop and go’, ha un ‘flow’ fantastico di curve velocissime". Il sindaco di Scarperia e San Piero Federico Ignesti, sentito in merito, commenta: "Ci fa molto piacere che nelle sue dichiarazioni pubbliche, ogni volta che gli viene chiesto quale circuito dovrebbe entrare nel Mondiale, faccia sempre riferimento al Mugello. Se poi parliamo delle curve, soprattutto della Casanova Savelli e dell’Arrabbiata 1 e 2, penso che ci siano pochi circuiti al mondo che possono dare un’adrenalina così forte". Nei giorni scorsi, martedì e mercoledì, la Formula 1 intanto è scesa in pista al proprio al Mugello per svolgere i test Pirelli: la Ferrari ha utilizzato entrambi i piloti titolari alternando al volante Carlos Sainz al mattino e Charles Leclerc al pomeriggio, la Red Bull ha schierato il suo pilota di riserva Liam Lawson, che sostituirà Daniel Ricciardo a partire dal prossimo gp. Entrambi i team si sono concentrati sullo sviluppo delle mescole per il 2025. Infine la McLaren ha messo alla guida Lando Norris, diretto avversario di Verstappen per la conquista del titolo iridato 2024, per un test sui primi prototipi di pneumatici che verranno utilizzati a partire dal 2026. Alla fine della giornata i giri percorsi sono stati in totale 390.

Nicola Di Renzone