Vandalizzata l’installazione in memoria delle vittime di femminicidio di piazza Santissima Annunziata

Dall’8 marzo 2021, ogni 8 del mese, piazza Santissima Annunziata è diventato il luogo per ricordare le donne uccise per mano di un marito, compagno, fidanzato, familiare. Per ricordare viene appeso un lucchetto e un fazzoletto fucsia - un ’pañuelo’, simbolo della lotta femminista - che riporta il nome e la data in cui quella vita è stata interrotta. In questi giorni l’installazione è stata devastata. "Sono stati vandalizzati sia alcuni pañuelos che la targa che avevamo apposto" fanno sapere da ’Non Una di Meno Firenze’ che invita tutti oggi alle 19,30 in Santissima Annunziata "per prenderci cura insieme di questo presidio di memoria".