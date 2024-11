Vacs, guaio all’alimentazione: traffico in tilt

Un altro pomeriggio difficile per la viabilità fiorentina – in particolare tra piazza Gaddi e la Fortezza da Basso – che è andata letteralmente in tilt a causa di un problema tecnico di alimentazione durante le prove della linea della tramvia della Variante al centro storico. Il guasto, risolto nel giro di una quarantina di minuti, ha causato un blocco della tramvia all’incrocio tra piazza San Marco e via Battisti, in un’area dove transitano, tra l’altro, anche numerosi autobus di Autolinee. Molti degli stessi bus sono stati così temporaneamente deviati sui viali di circonvallazione, non esattamente scorrevoli di questi tempi, causando altre code e disagi vari. "Il problema tecnico che ha interessato per alcune decine di minuti la linea di San Marco durante la simulazione di pre-esercizio - ha comunicato poi Gest nel tardo pomeriggio di ieri - è stato risolto. Un tram, fermo in piazza San Marco, è stato opportunamente riposizionato". Poi le prove sono riprese.

Proprio ieri dal centrodestra si erano levate proteste per le condizioni del traffico in città. "Ormai è sotto gli occhi di tutti, Firenze è invasa da cantieri stradali ovunque. Lavori che rendono particolarmente difficoltoso spostarsi in città, sia con i mezzi pubblici che con quelli privati – hanno afferamto congiuntamente in una nota i capigruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, Marco Stella, e a Palazzo Vecchio, Alberto Locchi. – A parte i lavori urgenti dovuti alle emergenze, per tutti gli altri interventi serve una programmazione ragionevole, cosa che non ci sembra stia avvenendo".