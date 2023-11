Università di Firenze, studenti in presidio per la Palestina

Firenze, 29 novembre 2023 – Un sit-in pro Palestina. Da stamani 150 persone si sono riunite in presidio davanti al rettorato dell'Università di Firenze, in piazza San Marco. L’iniziativa è organizzata dagli Studenti per la Palestina, in concomitanza con la seduta del Cda dell'ateneo.

I manifestanti, che scandiscono slogan come 'Palestina libera’ e 'Fuori la guerra dall'università' – come già accaduto la settimana scorsa, - chiedono «la cessazione completa di tutti gli accordi con atenei e istituzioni israeliane, e con tutte le aziende belliche del nostro territorio”.

Al momento la rettrice Alessandra Petrucci, secondo quanto spiegato dagli organizzatori del presidio, sta parlando in rettorato con un rappresentante degli studenti, in attesa dell'inizio della riunione del Cda, ma i manifestanti chiedono che la stessa rettrice scenda in piazza a parlare.