Un commissario assegnato a Firenze. La funzionaria accolta da Auriemma. Dovrà svolgere un periodo di tirocinio

Il questore Maurizio Auriemma ieri ha accolto una nuova funzionaria assegnata a Firenze. Si tratta di Marta Cassol: laureata in giurisprudenza e abilitata all’esercizio della professione forense, è originaria della Capitale. Il neo ufficiale di pubblica sicurezza ha appena terminato il 112esimo corso di formazione per commissari alla Scuola Superiore di Polizia a Roma. Per i prossimi mesi effettuerà un periodo di tirocinio in tutti gli uffici di via Zara, al termine del quale, ad aprile 2025, verrà definitivamente assegnata al primo incarico.