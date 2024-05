Un Campus ricco di proposte

Chiudiamo o rischiamo? That is the question. Questo è stato il grande dubbio vissuto da Giampaolo e compagni, dieci anni fa… una domanda che si sono posti magari con un teschio in mano, in penombra, cercando una risposta "di fronte a una situazione che lentamente ma inesorabilmente ci portava verso una fine che sembrava scritta: vendite sempre più basse, lotta impari con competitors irraggiungibili (Amazon, fotocopie, approccio allo studio e alla lettura cambiato)". Avere una libreria è certamente bello, ma poi bisogna considerare la riuscita economica, altrimenti la bellezza si trasforma in rovina. "La nostra libreria Campus - continua Giampaolo - nata negli anni ’90 come libreria universitaria in centro, traslocata poi in zona Novoli, seguendo la nascita del nuovo Polo, e infine sbocciata all’interno della zona universitaria, soffriva e gemeva". Dunque, lui e i suoi compagni di avventura avevano davanti a loro quella domanda amletica: "Allargarci, triplicando la superficie, in locali adiacenti o chiudere i battenti? Se siamo qui a scrivere la nostra storia, la scelta fatta risulta evidente". Sono andati avanti, la libreria è stata salvata, si trova in via delle Pandette 14, accanto alla biblioteca universitaria. Ma non sono tutte rose e viole, come ci racconta Giampaolo: "Oggi la libreria soffre, eccome! Ma siamo sempre qui, con uno spazio dedicato a incontri ed eventi, una zona di ritrovo per chiunque voglia soffermarsi a un tavolo o su poltroncine, un bar-caffetteria sempre più fornito, una zona cartoleria e soprattutto i libri, la nostra vera passione, che non sono più soltanto legati all’Università, ma spaziano tra tutti i generi e tra tutti gli editori, con una particolare attenzione alle realtà editoriali meno in vista, magari appassionate e intraprendenti, magari un po’ matte, un po’ come siamo noi…". Hanno anche un sito web davvero bello e invitante, dove si possono trovare tutte le informazioni sulla Libreria Campus, sulle presentazione passate e future, suggerimenti di lettura, e molto altro… ad esempio "La storia del rock, un viaggio attraverso le canzoni che hanno cambiato il modo di fare musica". Ogni libreria salvata, è un sospiro di sollievo.