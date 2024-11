Uffizi chiusi per protesta: "Garanzie per i lavoratori"

"Insoddisfacente e non risolutivo", si passa allo sciopero. L’incontro di ieri in Regione per tentare, in extremis, di evitare lo sciopero degli addetti ai servizi museali (biglietterie, sorveglianza, accoglienza) delle Gallerie degli Uffizi, dell’Opificio delle Pietre Dure e del polo museale Regione Toscana, non è andato a buon fine e questa mattina ci sarà la protesta con tanto di presidio in via de’ Gondi (davanti Palazzo Vecchio) dalle 10 alle 11,30. L’agitazione nasce in seguito al passaggio dell’appalto dei servizi da Opera Laboratori a CoopCulture, la società che si è aggiudicata in via provvisoria il bando di gara. Per Filcams Cgil Firenze, UilTucs Toscana e Rsu Opera "nel cambio di concessione servono garanzie per la piena continuità lavorativa, retributiva e contrattuale per tutti gli addetti". Garanzie che sono state chieste a gran voce ma che "non vengono messe nero su bianco" tuonano i sindacati che avrebbero revocato lo sciopero se il nuovo concessionario avesse firmato un documento per "garantire il matenimento della continuità contrattuale e retributiva" riprendendo il "testo dell’accordo siglato in Regione Toscana il 19 dicembre 2023". Per i sindacati, infatti, è "inaccettabile che un semplice avvicendamento nella direzione museale permetta a un ente pubblico di disconoscere documenti già sottoscritti in sede istituzionale, senza tener conto della continuità amministrativa".

Per la direzione regionale dei musei Nazionali della Toscana, Gallerie degli Uffizi e Opificio delle Pietre Dure "è stato organizzato un confronto senza coinvolgere gli unici interlocutori titolati cioè i concessionari uscente ed entrante, Opera Laboratori e CoopCulture". Inoltre "si sono strumentalizzate le istituzioni museali pretendendo da loro garanzie giuridiche sul contratto integrativo dei lavoratori che, proprio in base alla legge, solo il nuovo concessionario potrà fornire" fanno sapere in una nota congiunta.

Oggi, quindi, le Galleria degli Uffizi saranno aperte dalle 13,30 alle 18,30, con ultimo ingresso 17,30. Quindi è annullata l’apertura serale straordinaria. Il giardini di boboli, invece, sarà fruibile dalle 8,15 alle 16,30, con ultimo accesso alle 15,30.

Barbara Berti