Tramvia, nuove asfaltature in via Aretina e via del Gignoro

Firenze, 18 settembre 2024 - Proseguono le asfaltature preliminari in vista dell’arrivo dei cantieri della linea tramviaria 3.2.1 Libertà-Bagno a Ripoli. Ai lavori in orario notturno in corso in via La Farina, si aggiungono gli interventi in via Aretina e via del Gignoro. Per quanto riguarda via Aretina, l’asfaltatura è stata articolata in fasi successive. Da stasera, in orario 21-5, sarà interessato la porzione da via del Gignoro a via della Loggetta con restringimenti di carreggiata, sensi unici alternati e divieti di sosta a tratti.

Prevista anche l’asfaltatura della rotatoria tra via Aretina, via del Gignoro e via della Casaccia sempre con restringimenti, sensi unici alternati e divieti di sosta in orario 1.30-5. Stessi provvedimenti previsti per il primo intervento in via della Loggetta e per il secondo in via del Gignoro e via della Casaccia. Questa tranche di lavori si concluderà il 25 settembre. Dal 23 al 26 settembre dalle 21 alle 5 sarà effettuata anche l’asfaltatura di via del Gignoro (da via Aretina a via Calasso). L’intervento interesserà una corsia per volta e dal punto di vista della circolazione sarà istituito un senso unico verso via Aretina oltre a divieti di sosta.