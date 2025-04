Toscana Classica, stagione al via. Romanticismo protagonista

Al via la stagione 2025 di ’Toscana Classica’, associazione di produzione musicale che promuove e incentiva l’attività professionale di giovani musicisti, cantanti ed ensemble musicali. L’inaugurazione è prevista con un doppio concerto domani e lunedì (ore 21) all’Auditorium di Santo Stefano al Ponte insieme all’Orchestra di Toscana Classica diretta da Alessio Casinovi. Il programma attinge, in gran parte, al tardo romanticismo di fine ‘800, con pagine di Antonín Dvořák (’Notturno in si maggiore, op. 40’), Pietro Mascagni (Intermezzo da ’Cavalleria Rusticana’), Giacomo Puccini (’Crisantemi’) e Carl Maria von Weber (’Quintetto per clarinetto e archi Op.34’).

Alessio Casinovi ha studiato pianoforte, composizione, clavicembalo e direzione d’orchestra sotto la guida di Alessandro Pinzauti. Ha collaborato con l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino e con l’Orchestra da Camera Fiorentina. Dal 2018 è direttore musicale dell’Ensemble degli Intrigati.

La stagione 2025 di Toscana Classica riprenderà a giugno e continuerà fino a novembre: tra gli ospiti in arrivo, i direttori Biagio Ilacqua, Francesco Zingariello e Christian Deliso, il violoncellista Clemente Zingariello, il pianista Giovanni Nesi, la flautista Carla Auld, il soprano Shirelle Dashevsky. La sessione estiva prenderà il via il 3 luglio e si svolgerà nel Cortile di Michelozzo a Palazzo Medici Riccardi.