Sulle tracce di Marco Polo alle Cascine

La performance Il Milione è il secondo appuntamento del progetto “Via della Seta”, ideato da Underwear Theatre per il programma dell’Estate Fiorentina 2024. Nel 700° anniversario della morte, prendendo spunto dalla storia di Marco Polo, che compì attraverso quella via un’impresa che sarebbe rimasta memorabile ed incredibile per secoli. Alle Cascine verrà rivissuto in maniera emozionale attraverso le vicende di Marco Polo, in un gioco fatto di rimandi e significati nascosti. Dalla Piramide alla fontana del Narciso, in un percorso a tappe gli attori ed il pubblico daranno vita ad un’azione contro il degrado del parco. Al pubblico convenuto sarà data la possibilità di leggere assieme agli attori pagine dal libro Il Milione. Oggi e domani alle 18, ritrovo presso la Piramide, libera partecipazione. Si consigliano abito e scarpe comode.