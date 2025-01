Stop isolamento sociale. Il vicinato? Si aiuta così

In una società fatta sempre meno di collaborazione e sempre più di solitudini, Figline e Incisa invita al "buon vicinato": il progetto "Incontriamoci", promosso dal Comune con l’associazione "Mondo di comunità e famiglia", offre supporto ai nuclei familiari, in particolare con minori e anziani. Un modo per prevenire l’isolamento sociale e favorire la cooperazione tra cittadini, per concretizzare una comunità di persone che si aiutano tra loro.

Il progetto punta anche a far conoscere uno dei tesori più grandi di ogni comunità: la sua rete di associazioni, i servizi che offrono alla cittadinanza, il tempo che ogni volontario dedica agli altri. L’obiettivo è favorire dunque un "vicinato solidale" inteso sia come supporto alle piccole grandi necessità quotidiane fino ad arrivare ad un "affido" vero e proprio nel caso di bambini.

Per far conoscere e coinvolgere la cittadinanza in questo progetto, il Comune sta organizzando una serie di incontri. Il prossimo sarà il 1° febbraio, dedicato al tema della pace, "che ben si sposa – sottolinea l’assessore Federico Cecoro – con il senso di ’Incontriamoci’. Ha accolto il nostro invito a partecipare l’artista curdo e fiorentino di adozione Fuad Aziz: dalle 15,30 alle 18 curerà un laboratorio su fiabe tratte dai volumi illustrati dall’artista".

Al centro sociale Il Giardino, i partecipanti potranno mettere alla prova la propria creatività con cartoncino e colori, sotto la guida delle mani esperte del pittore, scultore, autore e illustratore di volumi per l’infanzia. Gli elaborati potranno anche partecipare al concorso "Immagina la pace", rivolto principalmente alle scuole, ma aperto anche al resto della cittadinanza. Le opere saranno poi esposte al Centro sociale.