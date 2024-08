Stadio Puskas: ecco i nuovi spogliatoi

Va avanti, a Signa, l’iter per la realizzazione dei nuovi spogliatoi allo stadio Puskas, al Crocifisso. I prossimi passi, annunciati dal sindaco Giampiero Fossi (nella foto) e dall’assessore ai lavori pubblici Andrea Di Natale, prevedono l’affidamento degli incarichi per la progettazione strutturale e impiantistica entro il prossimo settembre, parallelamente all’avvio delle indagini geologiche. "La progettazione architettonica – è stato spiegato – sarà quindi interna all’ufficio progettazione del Comune. Seguirà la fase di verifica e validazione del progetto esecutivo e la conseguente approvazione con delibera". Infine la gara e l’affidamento dell’intervento, con l’obbiettivo di iniziare i lavori entro il 30 giugno del 2025, data di scadenza dell’erogazione del mutuo.

L’impegno dell’amministrazione comunale per la realizzazione dei nuovi spogliatoi era stata annunciata nei mesi scorsi, a Villa Castelletti, nel corso della festa per i 110 anni del Signa 1914. Nell’occasione il primo cittadino aveva annunciato alcune novità, ovvero il via libera per la costruzione dei nuovi spogliatoi allo stadio Puskas, al Crocifisso, e la realizzazione del nuovo impianto di illuminazione a Led, sia al Puskas che allo stadio del Bisenzio.