Spazi didattici donati dai genitori. La primaria Dante ringrazia

Il Comitato Genitori delle scuole di Rignano è davvero un esempio da replicare ovunque. Lavorando personalmente nei ritagli di tempo tra professione e famiglia e progettando sempre idee nuove, alcuni babbi e mamme da anni ormai stanno dando un contributo fondamentale all’amministrazione comunale per migliorare gli spazi didattici dei loro figli e dei futuri studenti rignanesi. L’ultimo dono in ordine temporale che hanno fatto alla comunità è un’area didattica all’aperto per la scuola primaria ’Dante Alighieri’ di Rignano. Da ora in poi nei tre gazebo naturali e su un campo di mini volley appena inaugurati, i giovani studenti avranno la possibilità di seguire le lezioni anche all’aperto e di praticare attività sportiva. Il lavoro è frutto della collaborazione fra il ’Comitato genitori Rignano e Troghi’ e l’amministrazione comunale. Stavolta si è concretizzato nell’acquisto di alberi di gelso che, una volta cresciuti, creeranno un verde ombrello di fresco naturale. Comprata anche erba sintetica a copertura del terreno per i nuovi spazi. Il progetto redatto dall’Ufficio tecnico del Comune, è stato festeggiato dagli stessi bambini e le loro famiglie nell’evento inaugurale a cui hanno partecipato il sindaco Giacomo Certosi e la giunta che hanno applaudito "un traguardo che nasce dalla collaborazione fra parti, tanto più preziosa quando è finalizzata alla felicità dei bambini".

Manuela Plastina