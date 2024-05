Sostenibilità: il manager nel distretto tessile

Confindustria Toscana Nord e Federmanager Toscana hanno presentato i risultati del progetto pilota ‘Il manager della sostenibilità nel distretto tessile pratese’, iniziativa supportata da 4.Manager (nella foto Andrea Cavicchi, consigliere di 4.Manager) e realizzata da Saperi, società di servizi di Confindustria Toscana Nord. Il progetto ha coinvolto 6 imprese tessili e 7 manager inoccupati e certificati per rafforzare lo sviluppo sostenibile delle imprese coinvolte e favorirne la crescita. Grazie a questa iniziativa, le imprese BE.MI.VA., Rifinizione Penny Società Benefit, Manifattura del Prato, Gruppo Colle, Antilotex Flock Italia e Acril-Nova, hanno potuto orientare le loro scelte verso l’applicazione delle tematiche Esg (Environmental, Social, Governance) e trasformare i processi aziendali per garantire una crescita durevole nel tempo. Il contesto in cui è nata questa iniziativa è stato caratterizzato da un crescente mismatch tra domanda e offerta di competenze dirigenziali, riscontrato da più della metà delle imprese. L’Osservatorio 4.Manager ha rilevato che, nonostante un aumento del 12% di dirigenti in Toscana tra il 2019 e il 2023, si è manifestata una crescente difficoltà nel reperimento di figure manageriali.