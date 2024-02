Sollicciano "disumano": in 200 chiedono sconti Decine di detenuti nel carcere di Sollicciano a Firenze presentano ricorsi per ottenere uno sconto di pena a causa delle condizioni disumane della struttura. Il sindacato Osapp conta 200 casi simili. Il segretario generale Leo Beneduci teme che questo possa creare un precedente per altre centinaia o addirittura migliaia di detenuti in tutta Italia. Secondo Beneduci, questa situazione mina i principi di emenda e recupero sociale delle pene e rappresenta un problema per l'ordine pubblico.