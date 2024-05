Seminari e reclutamenti nel settore metalmeccanico

I centri per l’impiego della Toscana organizzano periodicamente seminari, open day e recruitment day. L’elenco delle iniziative rivolte a chi cerca lavoro nella regione sono consultabili a questo link: arti.toscana.it/web/arti/-/seminari-open-day-e-recruitment-day-organizzati-dai-centri-impiego-della-toscana. Tra i recruitment day che si svolgeranno nei prossimi giorni, si segnala quello dedicato al settore metalmeccanico: l’appuntamento è per venerdì 10 maggio, dalle 9 alle 13, nella sede del cpi in viale Stazione 65 a Massa.

Domani, giovedì 9 maggio, sia la mattina che il pomeriggio, è invece in programma al centro per l’impiego di Grosseto, in via della Prefettura 4, una selezione per insegnanti di asili nido, educatori professionali ed operatori socio assistenziali. Per informazioni contattare il numero di telefono 055-19985081.