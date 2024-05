Scuole in sciopero. Aperture a rischio

Domani sciopera il personale delle scuole. Ecco la situazione nei plessi: infanzia S. Angelo: è garantita l’apertura; infanzia Rodari, San Mauro, don Milani: non è garantita l’apertura del plesso; in caso di apertura verificare la presenza dei docenti e del servizio pomeridiano; primaria Alighieri: è garantita l’apertura del plesso; l’attività didattica della mattina sarà regolare; verificare il servizio pomeridiano. Primaria Da Vinci/Ciampi: non è garantita l’apertura del plesso. In caso di apertura, Da Vinci i genitori delle classi:1A-1B-2A-2B-3A-3B-4A-4B-4D-5A-5B-5C devono verificare la presenza dei docenti SOLO del turno pomeridiano mentre i genitori della classe 5C devono verificare la presenza dei docenti del turno antimeridiano; tutte le altre classi entreranno regolarmente; verificare il servizio pomeridiano. Per le classi Ciampi verificare la presenza dei docenti e del servizio pomeridiano. MediaPaoli: non è garantita l’apertura del plesso.