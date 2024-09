Scuola, lunedì tornano tra i banchi quasi 116mila studenti fiorentini

Firenze, 14 settembre 2024 – Le lunghe vacanze volgono al termine. Lunedì ricomincia la scuola. A Firenze e provincia, sono 115.722 gli studenti pronti a tornare tra i banchi. Se invece stringiamo il cerchio al solo comune di Firenze, gli allievi scendono a 28mila, tra infanzia, primarie e secondarie di primo grado. Come ogni estate, Palazzo Vecchio ha sfruttato la pausa didattica per far ritrovare ai bambini scuole più belle ed efficienti. Tra gli interventi più consistenti, i lavori di ampliamento alla Salviati in via Bolognese, la riqualificazione della Don Milani in via Cambray Digny e, poi, il completamento del nuovo biennio dell’Isis Leonardo Da Vinci, unica superiore di competenza comunale. Ancora, completati tra gli altri i lavori di adeguamento delle scuole Carducci e Cairoli, oltre che della palestra della Montagnola.

“Un impegno che si rafforza ogni anno - dice l’assessora all’educazione Benedetta Albanese –. Abbiamo investito oltre 49milioni per il nuovo anno scolastico. Anche l’impegno estivo per sistemare le scuole è stato imponente con interventi estivi di ristrutturazione del patrimonio scolastico conclusi nel periodo estivo per circa 12milioni e 500 mila euro che si aggiungono a quelli investiti per nuove costruzioni. Ricordo poi alle famiglie che abbiamo servizi educativi sempre più ricchi, con tariffe invariate a tante agevolazioni”. Tra questi, il ‘pacchetto scuola’, incentivo economico per gli studenti delle medie e dei percorsi di istruzione e formazione professionale.

Ancora, la mensa che, organizzata su 15 centri cottura, distribuirà 18.600 pasti al giorno, fin da lunedì. Sempre il primo giorno di scuola prenderà il via il trasporto scolastico, che al momento vede iscritti 656 alunni, di cui 79 con disabilità. 2200 invece i partecipanti ai servizi di pre e post scuola. Interventi anche per le secondarie di secondo grado, pronte per accogliere i 43.521 alunni del territorio metropolitano. Sono 8.533 le nuove iscrizioni alle classi prime delle scuole secondarie secondo grado statali della Città metropolitana di Firenze.

"Da lunedì - dichiara Sara Funaro, sindaca della Metrocittà, - si torna a scuola e al centro ci sono gli studenti. A tutti e a tutte voglio esprimere la mia stima e la mia fiducia e sottolineare l'impegno per accompagnarli con misure che preparino un futuro per tutti. Dunque auguri di buon inizio per gli studenti, in particolare per chi inizia il primo anno e per chi a giugno farà l'esame finale per il diploma: sembra un traguardo lontano ma invece vi aspetta un periodo intenso che finirà prima che ve ne accorgiate".

Il trend sull’orientamento scolastico evidenzia che la tipologia di istruzione liceale è stata la più scelta dagli studenti con il 43,32% di preferenze. Segue la tecnica con il 35,95% e per finire la professionale con il 20,73%.

Negli ultimi cinque anni scolastici si nota che tra gli indirizzi di studio più frequentati il liceo classico ha avuto un leggero calo, come anche lo scientifico ordinario, mentre sono aumentati gli studenti negli indirizzi linguistici e scientifico-scienze applicate.

Per quanto riguarda i lavori agli edifici, al liceo Da Vinci è in corso l'adeguamento sismico, che terminerà il prossimo anno. Altra opera di rilievo, la nuova palestra dell’agrario, che però sarà pronta nella primavera del 2026. Da evidenziare gli interventi in corso al Michelangiolo, tra restauri e consolidamenti strutturali, e al Sassetti-Peruzzi, dove la Metrocittà sta facendo la manutenzione della copertura.