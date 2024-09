Toscana, nido gratis: ecco le famiglie che possono fare domanda alla Regione, i requisiti

Firenze, 13 settembre 2024 – Dal 14 al 28 ottobre torna disponibile il bando per i Nidi gratis per l'anno scolastico in corso in tutta la regione Toscana. Una misura che vuole venire incontro all'esigenza dei cittadini che non hanno fatto in tempo a fare domanda o che hanno commesso degli sbagli nella compilazione del precedente bando.

Per questo in quei 14 giorni sarà possibile, per le famiglie che possiedono un Isee minore di 35mila euro, fare domanda per ottenere la gratuità del servizio. Fino a oggi sono 14mila le famiglie che hanno fatto domanda e potrebbero, così, arrivare a 15mila i beneficiari di una misura a sostegno delle famiglie.

Un intervento annunciato dal presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, e dall’assessora all'educazione e all'istruzione, Alessandra Nardini, durante la conferenza stampa dedicata alle misure messe in campo dalla Regione per l'anno scolastico che sta per cominciare lunedì 16 settembre.

"In questo modo vogliamo diffondere ancora di più una misura dalla grande valenza educativa, che si basa su un principio: il nido deve essere un diritto garantito a tutte le bambine e a tutti i bambini, indipendentemente dalle condizioni socio-economiche della famiglia di provenienza", hanno detto il presidente e l'assessora.