Scuola La Massa. Maxi riqualificazione da seicentomila euro

In arrivo ben 600mila euro per la ristrutturazione del plesso scolastico La Massa. Una bella notizia per il Comune di Figline e Incisa Valdarno risultato beneficiario di un finanziamento PNRR di questa entità da destinare ad ampliare l’offerta educativa per la prima infanzia. L’utilizzo dei fondi renderà possibile raggiungere l’obiettivo di ridurre considerevolmente le liste di attesa dei nidi comunali attraverso la creazione di 30 nuovi posti nido che, una volta realizzati, consentiranno ad altrettante famiglie di poter accedere a un servizio fondamentale per conciliare tempi di vita familiari e tempi lavorativi. Nello specifico, il finanziamento verrà utilizzato per una ristrutturazione del plesso La Massa che sarà adeguata da una parte tramite la creazione di un nuovo nido e dall’altra, in futuro, sarà destinata a scuola dell’infanzia, consentendo la creazione di un "Polo per l’infanzia da 0 a 6 anni". Fra l’altro la destinazione dei fondi europei per questa finalità è una risposta concreta a una duplice esigenza del territorio che ha registrato, negli ultimi cinque anni, un minor numero di iscritti e di sezioni delle scuole primarie. L’intervento comporterà, nel tempo, l’accorpamento delle scuole primarie di Incisa, garantendo al tempo stesso anche una continuità didattica con l’adiacente scuola secondaria Alighieri. La scelta è stata preceduta dalla verifica di un’adeguata capienza del plesso di Incisa, scuola che verrà interessata da investimenti finalizzati ad una riprogrammazione degli spazi interni ed esterni e da lavori di miglioramento della qualità degli ambienti, in modo da garantire le condizioni più favorevoli per la didattica e l’apprendimento.