Scuola, gli aiuti del Comune. Incentivi per famiglie in difficoltà

Contributi per coprire in parte le spese, ingenti, che le famiglie devono sostenere per la frequenza dei figli a scuola. Il Comune di Impruneta annuncia infatti l’apertura del bando per il "Pacchetto Scuola" relativo al prossimo anno scolastico con incentivi economici per sostenere le spese educative delle famiglie e garantire il diritto allo studio, contrastando così l’abbandono scolastico. Beneficiari del bando sono gli studenti residenti nel Comune di Impruneta e iscritti per l’anno scolastico 2024/2025 a scuole secondarie di primo e secondo grado, comprese scuole statali, paritarie, degli Enti locali, e percorsi di istruzione e formazione professionalepresso scuole accreditate. Per poter ottenere i fondi è richiesto un Isee del nucleo familiare non superiore a 15.748,78 euro e l’età dello studente non deve superare i 20 anni (o 21 anni se diversamente abile).

Il contributo varia da un minimo di 130 a un massimo di 300 euro a seconda del grado di scuola e della disponibilità delle risorse. Le richieste dovranno essere presentate online dal prossimo 26 agosto fino al successivo 20 settembre tramite lo sportello telematico del Comune di Impruneta.

Per la presentazione della domanda online è possibile comunque usufruire del supporto di un operatore accedendo agli sportelli di facilitazione digitale attivati presso la Biblioteca di Impruneta e l’Ufficio Urp di Tavarnuzze, su prenotazione. Il bando completo può essere consultato sulla pagina dedicata sul sito Internet del Comune di Impruneta. Le domande saranno valutate in base all’Isee, con priorità per disabilità e data di arrivo. Il contributo sarà erogato fino ad esaurimento delle risorse disponibili e non oltre 90 giorni dalla comunicazione.