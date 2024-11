Scudi di San Martino, la cerimonia a Palazzo Vecchio. Premiato l'altruismo

Firenze, 9 novembre 2024 – Stamani nel Slaone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio si è tenuta la 41esima edizione degli “Scudi di San Martino”. Un riconoscimento che ogni anno premia gli atti di altruismo e generosità che vengono segnalati da tutta Italia e dai Paesi esteri.

Premiato con lo scudo di argento anche il vigile del fuoco esperto Ivano Ghidoni, proveniente dal Comando dei Vigili del fuoco di Milano, che il data 2 gennaio 2024, libero dal servizio, è intervenuto in un incidente stradale, dove un’autovettura con a bordo 3 persone è uscita dalla sede stradale terminando la corsa dopo un volo di circa 60 metri nelle acque del lago di Como nei pressi dell'abbazia di Piona rimanendo capovolta. Ghidoni si è tuffato e raggiunta l’autovettura con molte difficoltà e in apnea, è riuscito ad aprire le portiere dell’auto e a raggiungere gli occupanti che erano privi di conoscenza e in arresto cardio polmonare. Estratti uno alla volta sono iniziate le manovre di rianimazione anche con l’aiuto della compagna del Vigile del fuoco, medico anestesista rianimatrice la Dott.ssa Debora Palmisano, in attesa dell’arrivo dei soccorsi. Grazie al tempestivo intervento una delle persone riprendeva coscienza, mentre le altre due venivano affidate alle cure dei sanitari. Lo scudo d’Argento è stato consegnato dal direttore regionale Marco Frezza e dal vicepresidente vicario del Consiglio del Comune di Firenze Alessandro Draghi.

Scudi di San Martino, la cerimonia a Palazzo Vecchio (foto Vigili del Fuoco)

Questi i premiati:

Scudi in Argento:

Signor Giacomo Gobbato (A. M.)

Signor Niccolò Ricci (Carrara)

Signor Francesco Micciantuono (Milano)

Vice Sovrintendente Alessio Catani (Polizia di Stato)

Scudi di Bronzo:

Capitano di Fregata Mario Vecchio (Marina Militare)

Vigile Esperto Ivano Ghidoni (Vigili del Fuoco)

1° Luogotenente Giuliano Russo (Aeronautica Militare)

Signor Giovanni Landi (San Casciano V.P.)

Diplomi di Benemerenza:

Associazione Nsanga Onlus (Congo)

Dr.ssa Linda Kamal (Svizzera)

Capitano Giulia Della Ventura (Esercito Italiano)

Brigadiere Gianrocco Tievoli e Carabiniere Gioacchino Fazio (Arma dei Carabinieri)

Associazione A.I.S.L.A (Firenze)

Associazione Adrien (Francia)

Sport Insieme (Livorno)

Team Sommozzatori G. di F. (Guardia di Finanza)

Signor Ali Hmza (Prato).