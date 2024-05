Sassoli, una corona sotto la targa Domani a Calenzano, in occasione della Giornata dell’Europa, verrà deposta una corona di alloro alla targa dedicata a David Sassoli, presidente del Parlamento europeo scomparso nel gennaio 2022, per ricordarne il suo impegno a difesa dei diritti umani. La targa si trova in piazza a Le Croci, frazione calenzanese di origine della famiglia di Sassoli. La Giornata dell’Europa si celebra il 9 maggio, anniversario della dichiarazione di Robert Schuman che lanciò l’idea di una nuova collaborazione in Europa, considerata l’atto di nascita dell’Unione europea.