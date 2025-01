San Lorenzo, via libera al giorno di riposo

Da lunedì 3 febbraio il mercato di San Lorenzo chiuderà un giorno a settimana. Un’ordinanza della sindaca stabilisce che l’area del mercato sarà libera dai banchi ogni lunedì nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, agosto e novembre, il primo e terzo lunedì di aprile, maggio, giugno, luglio, settembre, ottobre, e il primo lunedì di dicembre. La decisione riguarda 190 postazioni in tutto e circa 400 dipendenti.

Si tratta della reintroduzione di una misura – anticipata da La Nazione – già in vigore in passato, che è stata condivisa dall’assessore allo sviluppo economico e al turismo Jacopo Vicini con le associazioni di categoria del commercio, sia in sede fissa che ambulante, con le associazioni dell’artigianato, con i sindacati, e con il presidente del Q1 Mirco Rufilli.

"E’ una misura per noi molto significativa, che sta nel solco della nostra azione di governo e segue il principio di tenere l’equilibrio tra le esigenze di chi vive nella nostra città, di chi ci lavora e di chi la visita – sottolinea Vicini (nella foto) – Riproporre il giorno di chiusura, che c’era già in passato, è a nostro parere la misura giusta per i tanti residenti che vivono in questa area e che hanno accolto con favore la proposta, ma anche per chi opera nel mercato, perché un giorno di riposo settimanale deve essere concesso a tutti, non è possibile lavorare 365 giorni l’anno. Su questa proposta c’è il consenso di molte realtà, compresi i commercianti in sede fissa. Dal confronto siamo arrivati a valutare e a definire la misura tenendo assieme le necessità di tutti".

Rossella Conte