Sammezzano, trekking per salvarlo: "Ministro, vieni a vedere il castello"

In tanti e con entusiasmo hanno partecipato domenica al trekking nel parco e sotto il Castello di Leccio. Hanno raccolto l’invito del Comitato FPXA Sammezzano che vuole mantenere accesi i riflettori sul castello da fiaba e il suo parco secolare, abbandonati ormai da troppo tempo. Un nutrito gruppo di appassionati e innamorati di Sammezzano, in occasione del 211esimo compleanno del marchese Ferdinando Panciatichi Ximenes d’Aragona che lo modificò in stile orientale, è partito dal circolo Arci di Leccio verso il cimitero di Sociana per visitare il sepolcreto Panciatichi, poi arrivare sotto i piedi del castello per una foto ricordo. Tra aprile e maggio castello, annessi e parco, potrebbero tornare all’asta, a un anno dall’ultimo e definitivo fallimento della proprietà, la Sammezzano Castle Srl, società italo-inglese che acquistò il tutto oltre 20 anni fa per realizzarvi un resort di lusso, ma non c’è mai riuscita. Il comitato vorrebbe che il castello fosse acquistato dallo Stato, come da proposta di legge di Vittorio Sgarbi e come già avvenuto con Villa Verdi a Parma. I volontari hanno invitato il ministro della cultura Gennaro Sangiuliano a Leccio per il 10 maggio, disponibili a cambiare giorno in base alla sua disponibilità. Ma ancora non hanno ricevuto risposta. Nella loro lettera ricordano la storia del castello fino al 1991, quando era albergo-ristorante e poi l’abbandono, la vendita, le aste andate deserte e ora il vuoto. Oltre a tenere alta l’attenzione sulla complessa e delicata situazione, il comitato negli anni ha favorito studi, tesi, pubblicazioni sul valore del castello e della storia che racchiude. E invitano Sangiuliano anche a una visita di Sammezzano, auspicando che lo Stato possa valutarne l’acquisto e il recupero.

Manuela Plastina