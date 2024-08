Rugby, lo sport conquista la città

Il rugby segna la sua prima meta a Bagno a Ripoli: da quest’anno sarà possibile per i ragazzi cimentarsi con la palla ovale e imparare le basi, le regole e le tecniche di questo sport di squadra. Sarà il campo sportivo della Casa del popolo di Grassina ad ospitarecorsi e attività del Valdisieve Rugby della Polisportiva Sieci Asd i cui allenatori per due pomeriggi a settimana si trasferiranno in terra ripolese. Le iscrizioni sono aperte peri ragazzi tra i 6 e i 12 anni. "Come Casa del Popolo abbiamo accolto volentieri l’attività – dice il presidente Materassi – sia per il suo aspetto educativo sia per i valori che porta. La speranza è portare una forte componente aggregativa che possa ricadere anche su altre attività della Casa del Popolo e del nostro territorio: convergere e fare rete sociale è fondamentale per continuare a far vivere le nostre realtà". Il 6 settembre il rugby sarà presentato insieme alle altre attività culturali, sportive e ricreative durante l’open day della Casa del Popolo. Sarà anche possibile partecipare a un allenamento aperto a tutti. "Il rugby di base – spiega il responsabile sportivoFortuna - sta attraversando un momento complesso: vogliamo rafforzare il movimento nella nostra zona e far vivere appieno lo spirito di questo sport".

Manuela Plastina